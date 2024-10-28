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В стране и мире

Российский мэр описал патриотизм словами «Родина тебе ничего не должна»

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Мэр Невинномысска Михаил Миненков объяснил данное им в эфире «Радио России» определение патриотизма. Глава города дал комментарий журналистам издания «Подъем».

По выражению Миненкова, патриотизм - это «когда ты Родине должен, а Родина тебе ничего не должна».

Развивая высказанную ранее мысль, глава Невинномысска обвинил российских мужчин в отсутствии заботы о своих семьях. По его мнению, государство не обязано оказывать помощь жителям, поскольку оно - «строй, который регулирует правила жизни».

Ранее Миненков призвал мужчин подкрадываться к женам для роста рождаемости.

«Обращаюсь к мужчинам - сегодня вам нужно подкрасться к своей любимой, чтобы через девять месяцев родилось в городе не 700 человек, а 10 000», — сказал он.

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Источник — lenta.ru
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