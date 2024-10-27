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В стране и мире

В Британии раскрыли предсказания Ванги и Нострадамуса на 2025 год

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Болгарская ясновидящая Ванга (полное имя - Вангелия Пандева Гуштерова) и французский астролог Нострадамус, несмотря на то, что жили в разные эпохи, «одинаково точно» предсказали войну в Европе в 2025 году.

Такие детали раскрыло британское издание Daily Mail.

В частности, Нострадамус предрек масштабную войну в Европе, отметив, что «древняя чума будет хуже врагов». В свою очередь Ванга предсказала опустошение континента в результате конфликта.

Ранее американская газета New York Post (NYP) опубликовала «пророчество» болгарской ясновидящей Ванги о конце света в 2025 году.

«Последнее из жутких предсказаний Ванги, о котором стало известно, - это ее заявление о том, что конец света наступит в 2025 году. (...) Человечество будет существовать до 5079 года, но апокалипсис начнется в 2025 году, якобы по словам Ванги», - говорится в материале.

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Источник — lenta.ru
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