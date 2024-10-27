Российские чиновники отказались пересаживаться на протестированный Путиным автомобиль. Они боятся вспотеть в машине

27.10.2024 | 11:55

Российские чиновники отказываются пересаживаться на бизнес-седан Lada Aura. Депутаты переживают, что из-за отсутствия задних воздуховодов в автомобиле они рискуют вспотеть и прийти на встречу с влажной спиной.

«Будет стыдно», - объясняет неудобства Telegram-канал Mash.

В новой машине, базовая модель которой стоит в районе 2,6–2,8 миллиона рублей, нет климат-контроля, а поток воздуха из кондиционера обдувает только водителя.

Что еще не понравилось депутатам?

Депутатов также смутила удлиненная задняя дверь бизнес-седана, которая затруднит ее открывание на парковке Госдумы, где все машины припаркованы плотно друг к другу.

Кроме того, в авто отсутствуют стеклоподъемники с автоматической доводкой, столик для ноутбука, люк, панорамная крыша и регулировки задней спинки. В салоне также предусмотрен только один USB-порт и короткий, по сравнению с машинами D-класса, подлокотник.

В «АвтоВАЗе» рассказали о заказчиках Lada Aura

Руководитель направления по маркетингу «АвтоВАЗа» Жанна Воробьева отметила, что многие хотят приобрести автомобиль, который протестировал президент России Владимир Путин, однако поначалу производство Lada Aura будет вестись под заказ, для корпоративных клиентов. По ее словам, до конца года планируется выпустить 2000 таких машин.

В «АвтоВАЗе» указали, что авто, которое, как ожидается, будет востребовано в бюджетных организациях и среди госслужащих, интересуются не только мужчины-бизнесмены, но и женщины.

Владимир Путин прокатился за рулем Lada Aura в июле. Он протестировал автомобиль на трассе М-11 и назвал его хорошим. Позднее российский лидер подтвердил свой отзыв, указав, что Lada Aura - машина комфортная и управляемая.