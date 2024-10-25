Покупатели с тележками в Петербурге обезвредили напавшего с ножами и попали на видео

25.10.2024 | 16:43

Покупатели гипермаркета в Петербурге вместе с сотрудниками магазина с помощью тележек и лестницы обезвредили напавшего на людей вооруженного мужчину. Происходящее сняла камера видеонаблюдения, запись опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как люди давят неадекватного мужчину продуктовыми тележками и стремянкой, заваливают его на пол.

Тем не менее напавший успел ранить от четырех до шести человек. Его задержали подоспевшие полицейские и росгвардейцы.

Нападение на посетителей произошло днем 25 октября в гипермаркете «Окей», расположенном в Московском районе города. При себе у нападавшего было два кухонных ножа. Он мог совершить преступление под воздействием запрещенных веществ.

Видео телеграм-канал «Mash на Мойке».