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В стране и мире

В России захотели запретить продажу сигарет одной категории граждан

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Минздрав предложил ужесточить в России торговлю табачной и никотиносодержащей продукции. О планах ведомства запретить продажу сигарет всем гражданам, родившимся после 31 декабря 2009 года, сообщает «Коммерсантъ».

Проект закона подготовила фракция «Новые люди» в Госдуме. Минздрав захотел поддержать законопроект при условии его доработки - и направил документ на отзыв в правительство.

По словам авторов ужесточение оборота табака соответствует основам госполитики по противодействию потребления никотиносодержащей продукции. Это приведет к снижению поступления акцизов на семь миллиардов рублей, однако нивелируется снижением расходов на лечение заболеваний, вызванных курением, и непрямых экономических потерь. Авторы ссылаются на собранную ВЦИОМ статистику, согласно которой каждый четвертый россиянин в возрасте 18–24 лет выкуривает в день несколько сигарет.

В Минфине заявили, что законопроект противоречит нормам Конституции, в которой говорится об отсутствии ограничений прав и свобод. Также ведомство обеспокоилось возможным ростом потребления нелегальной продукции, что увеличит риск для жизни граждан. Аналогичного мнения придерживается Росалкогольтабакконтроль.

На заседании коллегии Росалкогольтабакконтроля глава Минфина Антон Силуанов заявил, что с 2021 года по 2023-й доля нелегальной табачной продукции на рынке поднялась с 11 процентов до более чем 13 процентов. По его словам, такая ситуация привела к росту недополученных бюджетом средств. Усиление борьбы с нелегальной продукцией и контроля за табачным рынком могло бы принести дополнительно 150 миллиардов рублей.

Как показало исследование холдинга «Ромир», россияне лояльно относятся к нелегальной продукции, а выбирать ее заставляет инфляция. На тот момент 61 процент опрошенных сказали, что выберут контрафакт, если цены на легальные сигареты вырастут еще на 10 процентов.

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Источник — lenta.ru
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