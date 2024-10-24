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В стране и мире

В России пятилетний мальчик пропал по дороге к живущему в 300 метрах отцу

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В Кировской области разыскивают пятилетнего Даниила Халтурина, пропавшего на улице в городе Яранске. Возбуждено уголовное дело, сообщило региональное МВД на своем сайте.

Как сообщило ведомство, вечером 23 октября мальчик вышел из дома и исчез. Рост ребенка составляет около 120 сантиметров, у него голубые глаза и светло-русые волосы. В момент исчезновения мальчик был одет в черно-серую куртку с белыми вставками, коричневую шапку и синие сапоги.

Как пишет в Telegram местное издание «Pro Город» со ссылкой на временно исполняющего обязанности начальника МВД по городу Яранский Николая Ятманова, Даниил пропал по дороге от своего дома на улице Крупина к отцу, живущему на улице Магистральной. Журналисты обратили внимание, что ребенку нужно было преодолеть отрезок в 300 метров, однако до родителя он так и не дошел.

Сейчас на месте происшествия работают более 50 местных жителей. Одна из них заявила, что семья мальчика является неблагополучной. Кроме того, горожане возмутились, что ребенка отправили к отцу одного.

В свою очередь, Следственный комитет сообщил, что по факту исчезновения Даниила возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи и криминалисты совместно с сотрудниками МВД устанавливают местонахождение ребенка и обстоятельства его пропажи.

Ранее в селе Плодородное Ростовской области пропала 16-летняя школьница. Как стало известно, у девочки были проблемы в общении с детьми в новом классе. Дети создали в соцсетях группу, в которой оскорбляли девочку. В результате школьница стала отвечать им тем же. Когда родители посоветовали дочери так не делать, она сбежала.

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Источник — lenta.ru
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