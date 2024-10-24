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В стране и мире

Россиян научили реагировать на вопросы о знаке зодиака на собеседовании

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За последнее время у работодателей в России вырос интерес к «альтернативным методам» оценки кандидатов вроде вопросов о натальной карте и раскладов таро. Реагировать на вопросы о знаке зодиака на собеседовании научила Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова, ее цитирует газета «Известия»

Причиной, по которой знаки зодиака, расклады таро, графология, нумерология и физиогномика стали популярны среди соискателей, является хайп. Некоторые компании пытаются с помощью эзотерических вопросов выделиться среди конкурентов или привлечь внимание к необычной самопрезентации. Таким образом они ищут не кандидатов, а дополнительный пиар.

«Если вы ищете работу, не связанную с эзотерикой или астрологией, а работодатель интересуется вашей натальной картой, прогнозами от нумеролога или знаком зодиака, будьте уверены - перед вами непрофессионал. Рынок труда - это не сказка, а реальный мир, где профессионализм равен образованию, знаниям, результатам и достижениям», - пояснила Бухвалова.

Оценка потенциального работника по астрологическим прогнозам уместна лишь для поиска ассистента таролога или консультанта в эзотерические магазины. Если такой подход к отбору кандидатов не устраивает, то стоит вежливо отказаться от дальнейших этапов собеседования, подчеркнула эксперт.

Ранее казанский футбольный клуб «Сокол» открыл вакансию таролога. Среди требований к соискателям опыт работы не менее одного года, знание основ астрологии и нумерологии, а также умение анализировать информацию и делать прогнозы. В обязанности таролога будет входить проведение консультаций с игроками и тренерами, составление индивидуальных прогнозов и проведение групповых сеансов для всей команды.

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Источник — lenta.ru
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