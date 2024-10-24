«Единая Россия» поддержала бюджет на 2025 - 2027 годы с акцентом на социальную сферу

24.10.2024 | 20:18

Как сообщает сайт ER.ru, «Единая Россия» проголосовала в первом чтении за проект бюджета, над которым работала вместе с Правительством.

Документ предусматривает финансирование всех социальных обязательств, положений народной программы «Единой России», вопросов, связанных с национальной обороной, поддержкой участников СВО и их семей, технологическим развитием страны, отметил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.

Социальная поддержка остается приоритетом. Индексируют пенсии работающим пенсионерам, с социальный контракт охватит более 900 тысяч человек, 10 триллионов предусмотрено на поддержку детей.

Будет индексироваться маткапитал (на первого ребенка он составил 676 тысяч рублей, на второго (если не был получен на первого) - 894 тысячи), продолжится программа семейной ипотеки и реализация закона «Единой России» о 100-процентной оплате больничных для молодых родителей с детьми.

На программу по капитальному ремонту школ предусматривается ежегодно 60 миллиардов рублей базово и еще 15 - дополнительно, в нее войдут более 3,2 тысячи школ. Не менее 3 тысяч автобусов ежегодно на протяжении следующих 6 лет поставят в регионы, построят более 100 новых детсадов, еще более 800 отремонтируют.

Получат деньги техникумы, музеи, театры, школы искусств. Ежегодно будут строить не менее 350 спорткомплексов и благоустраивать 5 тысяч городских пространств.

Вырастет финансирование здравоохранения. Ресурсы направят на модернизацию первичного звена, мероприятия по борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие перинатальных центров, детских больниц, роддомов, реализацию программы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами.

Заложена поддержка регионов, в том числе механизм списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам. Высвободившиеся средства должны использоваться на инвестиции и развитие инфраструктуры. Продолжатся программы расселения аварийного жилья и комплексного развития территорий.

«Между первым и вторым чтениями документа в Госдуме «Единая Россия» совместно с Правительством РФ проработает поправки к проекту бюджета. Для этого в ближайшее время по поручению председателя партии Дмитрия Анатольевича Медведева пройдет заседание программной комиссии. Наша задача - максимально учесть интересы людей, чтобы цифры в статьях воплотились в конкретные программы и объекты», - подчеркнул Владимир Якушев.