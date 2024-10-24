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«Единая Россия» поддержала бюджет на 2025 - 2027 годы с акцентом на социальную сферу

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Как сообщает сайт ER.ru, «Единая Россия» проголосовала в первом чтении за проект бюджета, над которым работала вместе с Правительством.

«Единая Россия» поддержала бюджет на 2025 - 2027 годы с акцентом на социальную сферу

Документ предусматривает финансирование всех социальных обязательств, положений народной программы «Единой России», вопросов, связанных с национальной обороной, поддержкой участников СВО и их семей, технологическим развитием страны, отметил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.

«Единая Россия» поддержала бюджет на 2025 - 2027 годы с акцентом на социальную сферу

Социальная поддержка остается приоритетом. Индексируют пенсии работающим пенсионерам, с социальный контракт охватит более 900 тысяч человек, 10 триллионов предусмотрено на поддержку детей.

«Единая Россия» поддержала бюджет на 2025 - 2027 годы с акцентом на социальную сферу

Будет индексироваться маткапитал (на первого ребенка он составил 676 тысяч рублей, на второго (если не был получен на первого) - 894 тысячи), продолжится программа семейной ипотеки и реализация закона «Единой России» о 100-процентной оплате больничных для молодых родителей с детьми.

«Единая Россия» поддержала бюджет на 2025 - 2027 годы с акцентом на социальную сферу

На программу по капитальному ремонту школ предусматривается ежегодно 60 миллиардов рублей базово и еще 15 - дополнительно, в нее войдут более 3,2 тысячи школ. Не менее 3 тысяч автобусов ежегодно на протяжении следующих 6 лет поставят в регионы, построят более 100 новых детсадов, еще более 800 отремонтируют.

«Единая Россия» поддержала бюджет на 2025 - 2027 годы с акцентом на социальную сферу

Получат деньги техникумы, музеи, театры, школы искусств. Ежегодно будут строить не менее 350 спорткомплексов и благоустраивать 5 тысяч городских пространств.

Вырастет финансирование здравоохранения. Ресурсы направят на модернизацию первичного звена, мероприятия по борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие перинатальных центров, детских больниц, роддомов, реализацию программы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами.

«Единая Россия» поддержала бюджет на 2025 - 2027 годы с акцентом на социальную сферу

Заложена поддержка регионов, в том числе механизм списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам. Высвободившиеся средства должны использоваться на инвестиции и развитие инфраструктуры. Продолжатся программы расселения аварийного жилья и комплексного развития территорий.

«Между первым и вторым чтениями документа в Госдуме «Единая Россия» совместно с Правительством РФ проработает поправки к проекту бюджета. Для этого в ближайшее время по поручению председателя партии Дмитрия Анатольевича Медведева пройдет заседание программной комиссии. Наша задача - максимально учесть интересы людей, чтобы цифры в статьях воплотились в конкретные программы и объекты», - подчеркнул Владимир Якушев.

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Источник — фото пресс-службы ЕР
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