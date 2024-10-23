Врач назвал приводящие к болезням сердца продукты

23.10.2024 | 16:01

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвал продукты, приводящие к болезням сердца. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Доктор заявил, что обезжиренные продукты провоцируют проблемы с сердцем. Мясников рассказал, что продукты впервые начали обезжиривать в США.

«Но есть-то что-то надо - они начали замещать жиры углеводами, у них такой поднялся вал болезней сердца, что они начали исследовать и поняли, что сделали только хуже», - объяснил медик.

Специалист добавил, что быстрые углеводы приводят к проблемам с инсулином, которые провоцируют повышение уровня сахара в крови.

Ранее терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман назвали употребление обезжиренных продуктов распространенной ошибкой при похудении.