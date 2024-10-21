Россиян предупредили о росте цен на рыбу на 15-20 процентов

21.10.2024 | 13:08

Поставщики рыбной продукции в последние месяцы предупреждают торговые сети о повышении цен на широкий спектр продукции на 15-20 процентов, а в сентябре и октябре соответствующие письма стали поступать чаще. Об этом со ссылкой на источник на рынке сообщает РБК.

Подъем стоимости поставок в числе прочих подтвердил директор Союза независимых сетей (объединяет более 40 региональных торговых сетей) Иван Бабухадзе. В пресс-службе X5 Group указали, что «Перекрестку» уведомления прислали почти все компании.

В основном цены растут на сельдь, скумбрию, красную рыбу. Официальная статистика от подведомственного Росрыболовству ФГУП «Нацрыбресурс» не противоречит информации, полученной от торговых сетей.

В середине октября оптовая стоимость горбуши на Дальнем Востоке была в 2,6 раза выше, чем годом ранее (400 рублей за килограмм), сельди - на 36,8 процента (93 рубля), а вот минтай был дешевле на 3 процента (98 рублей).

Как отмечает издание, подняли цены пока не все поставщики, процесс продолжается, так что в магазинах стоимость рыбы и креветок еще поднимется. В письмах ретейлерам компании объясняют, что текущая стоимость их продукции делает работу экономически нецелесообразной.

Дополнительные расходы связаны с подорожанием сырья, часть которого импортируется, логистики и упаковки, а также необходимостью повышения оплаты труда из-за дефицита кадров. Высокая ключевая ставка, делающая кредиты дороже, также заставляет увеличивать цены.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев подчеркнул, что без роста стоимости рыбной продукции рыбодобывающая отрасль попросту не выживет. По его словам, сейчас она находится на пороге полномасштабного кризиса.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что проанализирует цены на самые популярные виды рыбной продукции - речь идет о минтае, треске, пикше, сельди и горбуше. До этого о необходимости проверить ценообразование заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, рыба становится недоступной для части граждан, что недопустимо.