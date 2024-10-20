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В стране и мире

Россиян предупредили о новом вирусе в Telegram. Какую схему придумали мошенники?

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Telegram

Пользователям мессенджера Telegram начали рассылать новый вирус, который может содержаться в прикрепленных к сообщению файлах, предупредило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Злоумышленники отправляют файлы с подписями, которые могут побудить жертву открыть их. Файлы подписаны как изображения, однако имеют расширение APK.

«Фотография не может иметь расширение APK, в отличие от вредоносного программного обеспечения», - предупредили в МВД.

Ведомство предостерегло пользователей мессенджера от скачивания подобных файлов и призвало соблюдать бдительность.

Депутат рассказал о новой схеме мошенничества с Telegram

Депутат Госдумы Антон Немкин сообщил, что мошенники придумали новую схему обмана пользователей Telegram. Злоумышленники под видом сотрудников техподдержки присылают жертве сообщение, в котором говорится, что от лица пользователя была подана заявка на удаление аккаунта.

Чтобы отменить это решение, жертве предлагают перейти на сайт и пройти авторизацию. Ресурс, на котором человек вводит свои данные, оказывается поддельным. «Когда жертва вводит свой номер, на телефон поступает СМС с одноразовым кодом. Его сразу же видят скамеры (мошенники - прим. «Ленты.ру»), удаляют переписку и блокируют обманутого», - раскрыли схему обмана в пресс-службе депутата.

Немкин напомнил россиянам, что настоящие специалисты технической поддержки никогда не просят называть одноразовые коды и переходить на сторонние ресурсы. Также он подчеркнул, что в Telegram невозможно подать заявку на удаление аккаунта.

Две категории россиян стали целью атак мошенников

В Минобрнауки России предупредили, что мошенники продолжают атаки на две категории граждан — студентов и педагогов вузов. Для атаки на преподавателей и учащихся злоумышленники используют несколько схем: присылают вредоносные ссылки, представляются сотрудниками банков и даже шантажируют жертв.

Обладая набором персональных данных, [мошенники] давят на жертву от имени ректора, представителя ФСБ или МВД, пояснили в Минобрнауки.

Для того чтобы не стать жертвой, в Минобрнауки призвали россиян не предпринимать срочных действий. Педагогам и студентам порекомендовали незамедлительно завершить беседу, проинформировать руководителя или преподавателя о случившемся, а также проверить личность контакта.

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Источник — lenta.ru
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