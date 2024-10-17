В России молодой врач записывал оскорбительные видео о пациентах и поплатился

17.10.2024 | 13:05

В Амурской области молодой врач записывал неоднозначные видео о пациентах и поплатился — его уволили. Об этом сообщило министерство здравоохранения региона России в своем Telegram-канале.

Видео, на которых медик оскорблял пациентов, начали распространяться в социальных сетях. По данным издания Amur Life, изначально молодой человек публиковал ежедневные будни врача в своем Telegram-канале, затем они появились в местных пабликах.

В этих роликах молодой специалист говорит о том, что он устал от количества пациентов и бумажной работы.

«Это ***** [ужас], чуваки, и на обед меня просто не пускают (...) Они ******* [надоели] мне. А еще у меня народу ***** [много], а я покурить вышел. Потому что они тоже ******* [надоели] — одному одно надо, второму другое, третьему это надо. Всем что-то надо, ненавижу их», — отмечал он.

На одном из видео медик рассказал историю одного пациента, которому он якобы долго объяснял, куда ему выписал направление, а в конце послал матом.

«Пацаны, пристрелите меня, я уже ******** [устал] одному и тому же деду объяснять, куда ему надо идти. Сказал, пройти двух врачей в Благовещенске. А он сидит такой: "Я ничего не понимаю, куда мне надо". Уже хочется сказать: "***** [отсюда] тебе надо, дурачок"», — рассказал автор роликов.

На контент обратили внимание чиновники. В региональном Минздраве констатировали, что его уже уволили. В министерстве извинились перед пациентами. Канал медика также уже удален.

Ранее в Костромской области хирург обвинил коллег в «геноциде русских» и заявил, что работавшие в медучреждении врачи уехали в Москву из-за низких зарплат, а на смену им пришли только окончившие учебу студенты-иностранцы, которые «своими попытками оперировать людей стали делать их инвалидами и просто убивать».