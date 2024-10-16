Сетевое издание|18+|Среда|16 окт 2024|15:09
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+2oC
+3oC
Завтра | Снег |
 

В стране и мире

В России третьеклассник поджег школу после вызова родителей на ковер

Печать
Telegram

Причиной поджога школы учеником в Татарстане стал вызов на ковер его родителей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Во время урока педагог велел мальчику привести родителей для разговора. Расстроенный этим ребенок чиркнул спичками, покидая учебное заведение. После этого фасад школы загорелся.

Учителя смогли погасить возгорание своими силами.

Мать мальчика привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию сына.

Ранее в Анапе эвакуировали 1500 учеников местной школы из-за задымления. Детей вывели из здания после того, как в руках одного из них взорвался мобильный телефон. Никто не пострадал.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте