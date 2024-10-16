В России третьеклассник поджег школу после вызова родителей на ковер

16.10.2024 | 13:19

Причиной поджога школы учеником в Татарстане стал вызов на ковер его родителей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Во время урока педагог велел мальчику привести родителей для разговора. Расстроенный этим ребенок чиркнул спичками, покидая учебное заведение. После этого фасад школы загорелся.

Учителя смогли погасить возгорание своими силами.

Мать мальчика привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию сына.

Ранее в Анапе эвакуировали 1500 учеников местной школы из-за задымления. Детей вывели из здания после того, как в руках одного из них взорвался мобильный телефон. Никто не пострадал.