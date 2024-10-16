В России изменят объем помощи по полису ОМС. Какие медицинские услуги станут бесплатными?

16.10.2024 | 13:07

Министерство здравоохранения России представило проект государственных гарантий бесплатной медицинской помощи на ближайшие три года. В частности, ведомство впервые предложило регламентировать объемы услуг, которые могут быть оказаны по программе обязательного медицинского страхования (ОМС), пишет РБК.

В проекте госпрограммы говорится, что впервые предлагается регламентировать объемы медпомощи при посещении центров здоровья с целью профилактики. Также планируется определить нормативы медпомощи и финансовых затрат на проведение диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья россиян.

Минздрав предложил включить в программу ОМС высокотехнологичные операции

Минздрав предложил установить объемы медпомощи и затрат по некоторым видам сердечно-сосудистых операций, проводимых в условиях круглосуточного стационара, например, по стентированию коронарных артерий (средняя стоимость - 193 тысячи рублей) и имплантации частотно-адаптированного кардиостимулятора взрослым (93,7 тысячи рублей).

Также планируется сделать бесплатными новые виды операций, в том числе высокотехнологичные: замена нейростимуляторов и помп на постоянных источниках тока для нейростимуляции головного и спинного мозга, периферических нервов; эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без имплантации кардиовертера-дефибриллятора и другие.

Минздрав намерен увеличить в 2,5 раза норматив оказания медпомощи пациентам с вирусным гепатитом С - до 100 тысяч человек. Кроме того, предусматривается увеличение объема услуг больным раком в условиях дневных стационаров (на 18 процентов) и в круглосуточных стационарах (на 12,7 процента). В пресс-службе ведомства отметили, что это связано с увеличением потребности населения в помощи по этому профилю.

Ранее Минздрав разработал правила посещения больниц священниками

Ранее в октябре сообщалось, что Минздрав по просьбе Русской православной церкви (РПЦ) разработал правила посещения медучреждений священнослужителями. Согласно нововведениям, больница будет обязана допустить духовных лиц в палаты интенсивной терапии и реанимации. Речь при этом не идет об инфекционных отделениях, куда проход для священнослужителей останется закрытым.

К верующим в медицинские учреждения смогут пройти только священнослужители «централизованных религиозных организаций» по приглашению пациента или его родственников.

Действующие нормы допуска священнослужителей в стационары закреплены в законе «Об основах охраны здоровья граждан» с 2010-х годов. Однако, как отметили в РПЦ, пандемия COVID-19 показала, что из-за отсутствия единых правил такие нормы не всегда работают.