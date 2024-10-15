В России резко выросли расценки на новогодние корпоративы

15.10.2024 | 13:05

Расценки на новогодние корпоративы выросли в России на 30 процентов. Об этом со ссылкой на ассоциацию компаний по организации деловых и корпоративных мероприятий MICE Excellence пишет РБК.

Среди причин такой динамики называют подорожание фуршетов, дефицит специалистов и увеличение гонораров приглашаемых на праздник артистов. При этом отмечается, что количество корпоративов, несмотря на рост их стоимости, в целом остается на уровне 2023 года.

Минимальные траты на одного человека организаторы оценивают в 10-15 тысяч рублей, а верхняя планка, по их словам, не ограничена.

Как уточнила основатель международного ивент-агентства «Мандариновая лиса» Екатерина Лисейчева, небольшой корпоратив в офисе на четыре часа сейчас обойдется компании в три-четыре миллиона рублей. Наиболее популярными трендами для корпоративов опрошенные эксперты назвали участие кавер-групп, атмосферу 1990-х и необычные помещения.

Издание напоминает, что в 2022 году российские компании сокращали бюджеты на организацию новогодних корпоративов в среднем на 20 процентов, фиксировалось снижение спроса на мероприятия развлекательного формата. В 2023-м ситуация снова поменялась, и организации стали возвращаться к концертным программам на декабрьских праздниках.