Россиянин 67 дней дрейфовал в море с телами родных. Как он выжил и что сказал, когда его спасли?

15.10.2024 | 12:59

В сети появились первые кадры спасения россияина, дрейфовавшего два месяца в Охотском море с телами родных. Его лодку обнаружила команда рыболовецкого судна «Ангел».

Когда рыбаки обнаружили лодку, мужчина был в сознании и даже смог выкрикнуть несколько слов. Первой произнесенной фразой выжившего стало: «Сил мало». В ответ экипаж судна, который нашел сахалинца, заявил, что принял эту информацию к сведению, и пообещал быстро справиться с задачей и спасти его. Как уточняет Amur Mash, после спасения «Ангел» направился к Магадану.

На опубликованном видео можно увидеть ослабленного мужчину в ярком жилете. Рыбаки кидают ему на борт веревку и пытаются подойти к лодке ближе. Запись заканчивается на том, что экипаж «Ангела» обнаруживает, что россиянин в лодке не один.

Группа россиян отправилась смотреть на китов и попала в шторм

По информации Shot, выживший путешественник - 46-летний Михаил Пичугин - жил в Улан-Удэ и работал вахтовиком на Сахалине. Более двух месяцев назад россиянин повез брата и его 15-летнего сына смотреть на китов. Поездку запланировали в летние каникулы и готовились к ней заранее: взяли теплые вещи, спасательные жилеты, фальшфейеры, запас еды и 20 литров питьевой воды, купили надувную моторную лодку-катамаран «Байкат 470» и привезли ее к берегу Охотского моря. На ней россияне планировали рыбачить и смотреть на гренландских китов.

Согласно предварительным данным, они успешно добрались до островов. Лодкой управлял Михаил, у него были соответствующие права. Однако на обратном пути на город Оха, расположенный на севере Сахалина, лодка путешественников сбилась с курса и попала в шторм.

Спасшийся мужчина похудел вдвое. Что ему могло помочь выжить?

Последний раз группа выходила на связь около двух месяцев назад. 15-летний подросток звонил матери, когда был на Шантарских островах. Он делился эмоциями от морского путешествия. 14 августа после того, как путешественники не вышли на связь и не появились в Охинском районе, начались поиски. В них было задействовано четыре воздушных судна, включая три вертолета. Все это время поисковые работы не прекращались. Родственники пропавших уверяли, что лодка не могла затонуть, и отмечали, что старшие мужчины были опытными рыбаками и охотниками с навыками выживания в дикой природе.

По информации источника канала Kamchatka life, лодку случайно обнаружил экипаж «Ангела», увидев ее на радаре. Изначально рыбаки приняли ее за буй или мелкий мусор.

В итоге лодку с единственным выжившим и телами двух его родственников «Ангел» обнаружил в 1000 километрах от Охи. Спасенный мужчина похудел на 50 килограммов. Выжить ему мог помочь лишний вес (изначально он весил около 100 килограммов) и запас еды. Состояние сахалинца удалось стабилизировать, его доставят в больницу.

Видео t.me/amur_mash.