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В стране и мире

Одна категория пациентов впервые испытает новую российскую вакцину от рака

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Одна категория пациентов — люди с диагностированными меланомой и мелкоклеточным раком легких — впервые испытают на себе новую российскую вакцину от рака в ходе клинических исследований. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.

«С меланомой просто технически легче работать. Она поверхностная, все видно. Казанский институт фундаментальной медицины и биологии проводит исследования на других моделях, в частности на мелкоклеточном раке легких, от которого в мире умирает порядка 1,2-1,3 миллиона человек. Это один из самых распространенных злокачественных раков», — объяснил Гинцбург.

При этом во время клинических испытаний не предусмотрены классические первая, вторая и третья фазы, так как препарат персонализирован и будет вводится в соответствии с документом с новым порядком исследования. Массового же исследования не предвидится в силу индивидуальности продукта.

Вакцину разработали несколько институтов: НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, Московским научно-исследовательским онкологическим институтом им. П. А. Герцена и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина.

Ранее главный онколог Минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн заявил, что оклинические исследования российской вакцины от рака завершились. Набирать добровольцев на клинические исследования будут по медицинским показаниям.

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Источник — lenta.ru
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