Сетевое издание|18+|Пятница|11 окт 2024|17:16
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Больше тысячи солдат ВСУ попали в окружение в Курской области. Российская армия перешла к активным действиям в регионе

Печать
Telegram

Примерно 1,5 тысячи бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в окружение российских войск в Курской области. Противника застали в районе села Ольговка.

Благодаря этому Вооруженные силы (ВС) России смогли вытеснить противника из четырех населенных пунктов — Шептуховка, Михайловка, Леонидово и Любимовка. Также 11 октября появилась информация, что российские военные освободили село Новоивановка, находящееся в Суджанском районе.

ЧТО ИЗВЕСТНО ОБ ОБСТАНОВКЕ В РОССИЙСКОМ РЕГИОНЕ?

Российская армия перешла к активным действиям в Курской области. Известно, что ВСУ покидают деревню Леонидово на бронированной технике, а к границе со стороны Сумской области подтягивают резервы. Кроме того, как утверждает источник Mash, украинские операторы дронов в панике подбивают свою технику. Об этом рассказывал и командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.

«Действительно, у противника паника, и мы это фиксируем», — сказал он.

Военные РФ продолжают вытеснять ВСУ к границе от Суджи, двигаясь с северо-запада, а с юго-востока движется 810-я бригада Черноморского флота России. Ранее на курском направлении морпехи взяли в плен 19 бойцов ВСУ в ходе боев за населенный пункт Ольговка.

РОССИЙСКИЕ МОРПЕХИ ЛИКВИДИРОВАЛИ РАЗВЕДГРУППУ ВСУ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

11 октября морские пехотинцы также ликвидировали украинских разведчиков. Половину отряда, состоявшего из шести человек, уничтожили, остальные сдались в плен.

На Западе признали ситуацию о невыгодном положении ВСУ под Курском. Так, военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Акс заявил, что украинские войска попали в «жестокую засаду» в российском регионе.

По словам эксперта, в таком положении военные ВСУ оказались возле села Веселое. Проблема, по словам Акса, заключается в том, что украинцы потеряли самую ценную технику. Он сообщил, что в конце сентября ВСУ на западной технике продвигались по основной магистрали, связывающей Веселое и населенный пункт Глушково, но попали под удары российских войск приблизительно 20 сентября.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте