Развитие сельхозтерриторий - одно из приоритетных направлений «Единой России»

10.10.2024 | 16:21

Как сообщает сайт ER.ru, финансирование программы «Комплексное развитие сельских территорий» ежегодно является одним из приоритетов партии при рассмотрении федерального бюджета.

«В прошлом году по инициативе «Единой России» финансирование госпрограммы по развитию села было увеличено на 26 миллиардов рублей. Дополнительные средства направили на вовлечение в оборот земель сельхозназначения, развитие экспорта сельхозпродукции, обеспечение села современной техникой и развитие технологий. Бюджетный процесс начался, идут рассмотрения документа в думских комитетах. Наша задача - максимально сохранить финансирование программы», - отметил врио секретаря Генсовета Владимир Якушев.

Одно из определяющих направлений народной программы партии в части развития села - создание и модернизация социальных объектов. Людям нужны комфортные условия для жизни и работы.

По народной программе возводят и капитально ремонтируют школы, больницы, дома культуры.

С 2019 года полностью реализовано более 700 проектов - победителей всероссийского конкурса среди малых городов, в том числе в сельской местности и исторических поселениях.

«За счет социальной программы догазификации газ подведен в общей сложности до границ почти 1,1 миллионов участков, полностью подключено 660 тысяч домовладений», – сообщил Владимир Якушев.

Помимо этого, развивается инициативное бюджетирование. Этот механизм подразумевает участие жителей в распределении средств местных бюджетов для решения локальных вопросов. По итогам 2023 года, таких проектов подано более 30 тысяч по всей стране.

Магистральное направление работы партии - поддержка кадров на селе. В сельских школах создаются агроклассы, к 2030 году их должно появиться более 18 тысяч. Особое внимание уделяется программа «Земский доктор» и «Земский учитель», к работе в селе привлечено уже 65 тысяч медиков и свыше 5 тысяч педагогов. С 2025 года начнет работать программа «Земский работник культуры».

Кроме того, по инициативе «Единой России» расширена доступность лекарств для сельских жителей: их продают в медицинских организациях, расположенных в населенных пунктах, где нет стационарной аптеки.

«За 2023 год уровень выполнения положений блока народной программы «Развитие села» составил 90%. В этом году ожидаем, что наш результат будет еще выше», - добавил Владимир Якушев.