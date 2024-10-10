Пустыню Сахара затопило впервые за десятилетия

10.10.2024 | 14:03

Пустыню Сахара частично затопило впервые за несколько десятилетий, об этом сообщило издание The Independent.

По данным издания, это привело к жертвам в двух странах.

«Вода, хлынувшая через пески и оазисы, привела к гибели более 20 человек в Марокко и Алжире», - говорится в материале.

В нескольких районах уровень осадков за два дня сентября превысил среднегодовые показатели. В среднем на этих территориях выпадает менее 250 миллиметров осадков в год.

По словам специалиста главного управления метеорологии Марокко Хуссина Юабеба, такого количества осадков за короткий промежуток времени не было 30-50 лет.

Ранее председатель Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН Джим Ски предупредил, что в странах Южной Европы начнут появляться пустынные зоны в случае глобального потепления.