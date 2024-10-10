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В стране и мире

Предсказано обрушение на Землю очень сильных магнитных бурь

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В четверг и пятницу, 10 и 11 октября, на Землю обрушатся очень сильные магнитные бури. Они станут последствием мощной вспышки на Солнце с выбросом плазмы накануне, предсказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По данным математического моделирования, этот выброс плазмы летит прямо на Землю со скоростью около 1000 километров в секунду - его ранний контакт с планетой случится уже 10 октября, рассказал синоптик.

«Плазменное облако обещает быть массивным - во время взрыва в космос вместе с корональным веществом был выброшен очередной крупный протуберанец», - добавил Леус.

В связи с этим магнитные бури будут сильными и продолжительными - в пике они будут достигать класса G4 или даже выше. По прогнозам метеоролога, магнитосфера Земли начнет возмущаться около полудня по московскому времени. Магнитные бури с колебанием интенсивности от средних до очень сильных (G2-G4) продлятся до конца суток пятницы, 11 октября. В субботу явления продолжатся, но станут заметно ослабевать, а к концу недели возмущения магнитосферы прекратятся.

«Таким образом, ожидаемая магнитная буря может побороться за звание самой сильной и продолжительной бурей нынешнего года с событиями, произошедшими 10-12 мая», - заключил Леус.

Мощная вспышка на Солнце произошла 9 октября. По своей мощи взрыв достиг класса X1.84, отметили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

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Источник — lenta.ru
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