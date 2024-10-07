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В стране и мире

В Госдуме предложили бесплатно выделять землю одной категории россиян

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В Госдуму внесли законопроект о бесплатном предоставлении земли многодетным семьям. Проект предполагает отсутствие каких-либо условий, сообщает «Российская газета».

Сейчас многодетные семьи могут получить бесплатно землю, которая находится в государственной или муниципальной собственности.

При этом условия предоставления участка отличаются в зависимости от региона. К примеру, в некоторых случаях семья должна состоять на учете нуждающихся в жилых помещениях.

Авторы законопроекта отметили, что это нечестно по отношению к малоимущим семьям, которые уже имеют жилье.

Ранее президент России Владимир Путин поручил поднять выплату на погашение ипотеки многодетным семьям Дальнего Востока до миллиона рублей.

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Источник — lenta.ru
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