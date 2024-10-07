Москвич решил избежать встречи с женой и вышел из квартиры через окно

07.10.2024 | 12:08

В Москве мужчина решил избежать встречи с женой, которая стояла у входа в дом, и вышел из квартиры через окно. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, ссора супругов произошла в районе Вешняки. Когда 58-летний мужчина отдыхал дома, в квартиру позвонила его 50-летняя жена. Москвич отказался пускать супругу домой, из-за чего между ними начался конфликт. Чтобы не участвовать в перепалке и не видеться с супругой, житель столицы решил выйти из квартиры, которая располагается на третьем этаже, из окна.

Прохожие нашли вышедшего из окна мужчину лежащим на асфальте и вызвали врачей. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами крестца, ребер и костей.

После случившегося сотрудники правоохранительных органов начали проверку. Сообщалось, что муж и жена ранее привлекались к ответственности за нарушение общественного порядка.

В августе в Москве женщина и мужчина по очереди выпали из окна многоэтажного дома на улице Генерала Тюленева. В результате падения мужчина получил несовместимые с жизнью травмы, женщине удалось выжить - ее доставили в больницу.