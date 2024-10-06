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В стране и мире

В России захотели ввести уголовное наказание за порчу, гадание и привороты

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В России захотели ввести уголовное наказание за порчу, гадание и привороты. Инициативу предложил депутат Государственной Думы Александр Спиридонов в эфире телеканала «Спас».

Парламентарий объяснил, что попытки негативно влиять на жизнь и здоровье других людей закон, по его мнению, должен приравнять к попытке нанесения ущерба.

«Навести порчу, вернуть любимого человека, проблемы со здоровьем на других людей навести. Это уже не просто погадать, это попытка воздействовать на другого человека», — подчеркнул депутат ГД.

Спиридонов добавил, что ведет активную борьбу с рекламой магических увлуг совместно со священником Федором Лукьяновым. Согласно его позиции, россиянам необходимо ограничить доступ к сведениям о гаданиях, астрологии и услугах экстрасенсов, тогда удастся «вычистить» их из инфополя.

Ранее сообщалось, что в Тюмени гадалка вымогала деньги у россиянки от лица привороженного мужчины и попалась. За три месяца «суженый» смог выманить у женщины 200 тысяч рублей на различные расходы.

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Источник — lenta.ru
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