В России возродили Партию любителей пива из 1990-х

05.10.2024 | 13:20

В России возродили Партию любителей пива (ПЛП), существовавшую в стране с 1993 по 1998 годы. Учредительный съезд политического объединения прошел в Москве в субботу, 5 октября, передает корреспондент «Ленты.ру». Любители пива намерены бороться за место в Госдуме.

Председателем партии избран бизнесмен Сергей Гришин, генеральным секретарем - политолог Константин Калачев.

«Если ты один, разговаривать с тобой никто не будет. А если хочешь делать благие дела, надо создавать общественную организацию, - объяснил причину создания ПЛП в 2024 году Сергей Гришин. - Мы - те, кто верит в Россию. Для нас важно, чтобы люди не уезжали из страны, а приезжали».

По его словам, ПЛП поддерживает малый и средний бизнес. Среди задач партии - участие в региональных выборах в 2025 году и попадание на выборы в Госдуму.

«Мы не собираемся заниматься антигосударственной деятельностью и готовы сотрудничать с властью, - отметил, в свою очередь, генсек Калачев. - Партия нужна как рупор для тех людей, которые хотят высказать свою позицию. Все обещают светлое будущее, а мы хотим бороться за настоящее».

На столах выступавших на съезде было не пиво, а минеральная вода, отметил корреспондент «Ленты.ру».

Впервые о планах возродить Партию любителей пива стало известно в мае 2024 года. Один из основателей объединения, политолог Константин Калачев, тогда отметил, что ее члены планируют предложить «прогрессивную политическую альтернативу» существующим партиям, не вступая при этом в прямую конфронтацию с властью.

ПЛП была основана в конце декабря 1993 года. Она запомнилась серией пиар-акций и лозунгов. Так, члены партии собирали средства на строительство тюрьмы для коррумпированных чиновников, пытались передать бочонок пива, воблу и сухари в СИЗО Сергею Мавроди «за особый вклад в становление экономического мышления», предложили идею сдавать пустые бутылки в фонд Партии бедноты России.

«Пива любитель! Крепи единство. Долой нищету, безработицу, свинство!» - гласил один из предвыборных плакатов ПЛП.

Почетным членом ПЛП был сатирик Михаил Жванецкий.

В 1995-м партия участвовала в выборах в Госдуму и заняла 26-е место из 43-х. За ПЛП проголосовали тогда чуть менее 430 тысяч россиян. В 1998 году партия не прошла перерегистрацию и прекратила свое существование.