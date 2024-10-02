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В стране и мире

Россиянка поужинала в полицейской форме в аэропорту и получила штраф

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В Санкт-Петербурге суд оштрафовал на тысячу рублей жительницу Тюмени Анжелику Чурсанову, решившую поужинать в аэропорту Пулково в форме полицейской.

Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Следствие и суд установили, что ночью 28 июля девушка, не являясь сотрудницей полиции, приехала в аэропорт в форменной одежде МВД России. Она планировала вылететь в родной город, но опоздала на рейс, после чего пошла в одно из кафе ужинать.

Там на девушку в форме обратили внимание правоохранители, им она призналась, что отношения к полиции не имеет, а одежду купила через интернет. В результате россиянку признали виновной по статье 17.12 («Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов») КоАП РФ. Ее форму конфисковали.

Ранее сообщалось, что голая россиянка распылила краску на памятник танку Т-34 и попала под следствие.

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Источник — lenta.ru
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