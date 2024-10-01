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В стране и мире

В Госдуме высказались об идее снижения нештрафуемого порога превышения скорости

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Госдума (ГД) не поддержит снижение нештрафуемого порога превышения скорости российскими автомобилистами до десяти километров в час вместо существующих двадцати.

Так об этой идее высказался спикер ГД Вячеслав Володин, его слова приводятся в Telegram-канале «Дума ТВ».

По словам Володина, принятие такой инициативы приведет лишь к росту коррупции, а ее реализация будет сталкиваться со сложностями.

«Действующий порог 20 километров в час нормально работает. МВД неоднократно выдвигало инициативу, но мы не поддерживаем, возникнет много сложностей с правоприменением», — заявил спикер ГД.

Одновременно с этим Володин призвал ужесточить ответственность за повторное опасное вождение, отметив, что число аварий в 2023 году увеличилось на 4,5 процента.

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Источник — lenta.ru
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