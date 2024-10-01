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В стране и мире

Россиянка разозлилась из-за невозможности выпить кофе и решила спалить хутор

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Жительница Белокалитвинского района Ростовской области чуть не спалила хутор. Женщина оказалась недовольна отключением электричества и невозможностью в связи с этим выпить кофе, передает Telegram-канал Don Mash.

Отключение электричества затронуло три хутора 29 сентября из-за штормового ветра, который мог спровоцировать пожар.

Местная жительница по имени Алевтина оказалась этим недовольна. Сначала она позвонила в диспетчерскую службу с требованием вернуть электричество, а затем подожгла сухую траву.

Пожар в итоге развернулся на площади 700 квадратных метров. Тушить его спасателям помогали местные жители. Женщине грозит административное наказание.

О введении временных отключений электроэнергии из-за ландшафтных пожаров в Ростовской области стало известно в середине сентября. Такое решение принял филиал ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго» в связи с массовыми возгораниями.

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Источник — lenta.ru
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