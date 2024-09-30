Путин выступил с обращением к россиянам по поводу СВО. Что он сказал?

30.09.2024 | 11:53

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 30 сентября, выступил с обращением к россиянам по поводу спецоперации, вновь указав, что все ее цели будут достигнуты.

Причиной для речи стал День воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Поздравляя граждан с этим «поистине судьбоносным событием», он заявил, что к нему шли через годы и непростые испытания, напомнив об обстрелах Донбасса с 2014 года.

Путин заявил, что Россия не бросила «своих братьев и сестер» в этом регионе, для которого, по его словам, РФ является исторической родиной. При этом страна пыталась достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта, но «переговоры закончились ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию», добавил российский лидер.

ПУТИН ЗАЯВИЛ, ЧТО СПЕЦОПЕРАЦИЯ НОСИТ ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР

Заявив также, что Украина и Запад были нацелены на Донбасс, Крым и другие российские регионы, российский президент высказался, что специальная военная операция (СВО) носит освободительный характер, а развивавшиеся события подтвердили ее необходимость и обоснованность.

Обращаясь непосредственно к жителям новых регионов, Путин поблагодарил их за стойкость, решительность, твердость и за передачу из поколения в поколение духовных ценностей, исторической памяти, традиций и культуры.

«Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков, нашу общую судьбу», — добавил Путин.

Он напомнил, что на территориях новых регионов восстанавливаются предприятия, строятся дома и соцучреждения, и в это включены все российские регионы, бизнес, волонтеры, общественные организации, политики.

«Правда на нашей стороне. Все намеченные цели будут достигнуты», — отметил президент.

ПРАЗДНИК БЫЛ УСТАНОВЛЕН ГОД НАЗАД

Владимир Путин подписал закон, согласно которому 30 сентября устанавливается День празднования воссоединения новых регионов с Россией, 28 сентября прошлого года, перед первой годовщиной события.

Документ об установлении Дня воссоединения России с ДНР и ЛНР, а также с Херсонской и Запорожской областями, сам Путин внес в Госдуму. Там сразу в трех чтениях приняли соответствующий закон 19 сентября, 25 сентября его одобрил Совфед.

Новые регионы вошли в состав России 30 сентября 2022 года. Референдумы на этих территориях прошли с 23 по 27 сентября. По итогам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.