В России проверят обоснованность цен на хлеб, молоко и мясо

27.09.2024 | 12:18

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы по поводу цен на социально значимые продукты в 14 федеральных торговых сетях, сообщает пресс-служба ведомства, уточняя, что ФАС проведет анализ их обоснованности.

У розничных предприятий запросили информацию о динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен, объемах закупки и реализации хлебобулочных изделий, молочной и мясной продукции, а также овощей «борщевого» набора в период с 1 января по 31 августа 2024 года.

Также сети должны предоставить данные о структуре розничных цен и факторах, которые влияют на разницу между ними и отпускными ценами производителя по каждому товару в разных регионах.

В ФАС отметили, что необоснованное повышение цен станет основанием для применения мер антимонопольного реагирования.

До этого в сентябре служба направила запросы крупнейшим производителям хлеба, муки и сливочного масла, указав, что полученные данные будут проанализированы в связи с оптово-отпускными ценами.