Сетевое издание|18+|Пятница|27 сен 2024|13:21
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Названа приоритетная версия смертельного отравления четверых детей под Красноярском

Печать
Telegram

В качестве приоритетной версии смертельного отравления четверых детей из поселка Красная Сопка Красноярского края рассматривается попадание в их организм неустановленного средства от насекомых. Об этом сообщил региональный Следственный комитет на своем сайте.

Как рассказали в ведомстве, компоненты инсектицидного средства выявила судебно-химическая экспертиза.

Ранее Роспотребнадзор обнародовал результаты экспертизы пельменей, которыми ужинала отравившаяся семья. Специалисты выяснили, что продукция соответствует всем обязательным санитарно-химическим показателям.

Об отравлении семьи из шести человек, проживающей в деревне Красная Сопка Красноярского края, стало известно 21 сентября. В результате спасти удалось только взрослых мужчину и женщину, их четверо детей не выжили. По одной из первых версий, россияне употребили продукты с неизвестным токсичным веществом, но она так и не была подтверждена. Согласно второй версии, россияне отравились парами аэрозоля от насекомых.

Кроме того, 24 сентября региональный Следственный комитет рассказал «Ленте.ру», что следы вещества, входящего в состав средства от насекомых, нашли в пробах рвоты семьи. При этом производитель дихлофоса «Варан», который применяли в доме в день отравления, заявил, что концентрация активных компонентов спрея не может привести к серьезным последствиям для организма человека при применении по прямому назначению.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте