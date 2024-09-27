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Домохозяек призвали положить лавровый лист на батарею после включения отопления

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Лавровый лист, если положить его на батарею после включения отопления, помогает избавиться от многих проблем в доме. Воспользоваться таким методом домохозяек призвали эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, лаврушку на батарею понадобится положить сразу, как радиатор отопления станет горячим. Под воздействием тепла пряность начнет выделять пары эфирных масел, и если до этого в комнате стоял неприятный запах, то он уйдет, заверили эксперты.

Таким образом можно мгновенно нейтрализовать запах, появившийся, например, при приготовлении рыбных блюд на кухне.

Помимо этого, специалисты отметили эффективность аромата лаврового листа в борьбе с тараканами, муравьями и другими насекомыми. Источаемый лаврушкой запах отпугнет незваных гостей, и они покинут дом или квартиру.

Ранее в сентябре домохозяйкам посоветовали положить апельсиновую корку в микроволновку, чтобы очистить ее.

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Источник — lenta.ru
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