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В стране и мире

В России введут новые меры по сдерживанию цен на яйца

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В России введут новый механизм сдерживания цен на яйца, пишут «Известия». Согласно новым мерам, торговым сетям запретят получать вознаграждения от поставщиков в размере пяти процентов за реализацию товара.

Данный проект постановления правительства, подготовленного Федеральной антимонопольной службой (ФАС), поддержали Минэкономразвития и Минсельхоз.

Яйца первой и второй категорий будут внесены в перечень социально значимых товаров, не предполагающих выплату вознаграждения. В настоящий момент к таким товарам относятся хлеб, мясо кур, молоко.

«Данная мера окажет положительное влияние на ценовую ситуацию на внутреннем рынке и в дальнейшем продукция птицеводства будет оставаться доступной для широкого круга потребителей», - объяснили в пресс-службе Минсельхоза. В ведомстве уточнили, что с конца прошлого года наблюдается снижение отпускных цен на яйца.

Ранее заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов сообщил о появлении признаков того, что в России заканчивается сезонное снижение цен на овощи. Помимо прочего, подорожали два продукта питания.

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Источник — lenta.ru
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