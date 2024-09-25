В Кремле прокомментировали предложение изменить продолжительность учебы в школах и вузах

25.09.2024 | 12:09

Вопрос о сокращении сроков обучения в вузах и школах России находится на стадии экспертной дискуссии.

Об этом завяил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, чьи слова приводит Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

«Вы знаете, что существуют различные точки зрения об уплотнении образовательного процесса. Есть у специалистов доводы за и против. Эта дискуссия более, чем оправданная», - сказал он.

Представитель Кремля отметил, что образовательные технологии, как и кадровые потребности, со временем меняются.

Система образования, в свою очередь, должна подстраиваться под эти изменения.