В Кремле прокомментировали предложение изменить продолжительность учебы в школах и вузах

Вопрос о сокращении сроков обучения в вузах и школах России находится на стадии экспертной дискуссии.
Об этом завяил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, чьи слова приводит Telegram-канал «Вы слушали Маяк».
«Вы знаете, что существуют различные точки зрения об уплотнении образовательного процесса. Есть у специалистов доводы за и против. Эта дискуссия более, чем оправданная», - сказал он.
Представитель Кремля отметил, что образовательные технологии, как и кадровые потребности, со временем меняются.
Система образования, в свою очередь, должна подстраиваться под эти изменения.
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