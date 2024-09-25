Производитель дихлофоса ответил на версию о причастности к отравлению под Красноярском

25.09.2024 | 14:12

Производитель дихлофоса «Варан», компания «Сибиар», заявил о непричастности своей продукции к отравлению многодетной семьи в Красноярском крае. Произошедшее прокомментировали «Ленте.ру» в научно-техническом отделе компании.

Представители «Сибиар» отметили, что их продукция сертифицирована и безопасна для потребителей при соблюдении инструкции по применению. Бытовые средства «Сибиар» для борьбы с насекомыми за долгие годы выпуска и использования подтвердили качество и безопасность, добавили на производстве.

«По степени воздействия на организм инсектицидные средства «Сибиар» являются малоопасными, концентрация активных компонентов достаточна для эффективной борьбы с насекомыми, но не может привести к серьезным последствиям для организма человека при применении по прямому назначению», - пояснили в «Сибиар».

«Каких-либо запросов от правоохранительных органов в связи с произошедшим в Красноярском крае "Сибиар" не получал, медицинских и иных заключений относительно причин отравления людей нет. Указания средств массовой информации на якобы обнаруженное на месте происшествия инсектицидное средства производства "Сибиар" официальными источниками не подтверждены, причины отравления не установлены, проведение судебных экспертиз продолжается. В связи с вышеуказанным продукция "Сибиар" не могла являться причиной отравления», - заявили в компании.

Ранее в деревне Красная Сопка Красноярского края отравилась семья из шести человек. Четверых детей спасти не удалось, родители выжили, их уже выписали из больницы.

Следствие рассматривает две основные версии произошедшего: употребление продуктов с неизвестным токсичным веществом и отравление парами инсектицидного аэрозоля.