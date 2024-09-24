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В стране и мире

«На руках есть все доказательства». Командир «Ахмата» сообщил о концлагерях ВСУ и расстрелах жителей Курской области

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Замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливают мирных жителей Курской области. Он также добавил, что у российской стороны есть доказательства создания ВСУ концлагерей для россиян.

«У нас на руках есть и видеоотчеты, и все доказательства того, каким образом они их (мирных жителей Курской области — прим. «Ленты.ру») расстреливают, о концлагерях, которые у них там есть и куда собрано все население», — сообщил Апти Алаудинов.

Соратник главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова подчеркнул, что зафиксированы случаи, когда украинские военные отпускали пожилых россиян, однако они единичные. В остальных эпизодах — это изнасилования и расстрелы. «Такие жестокие вещи творятся», — заключил он.

ДАННЫЕ О КОНЦЛАГЕРЯХ СОБИРАЛ РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ ПО ПОКАЗАНИЯМ ОЧЕВИДЦЕВ

О создании концлагерей в российском приграничье, куда украинские военные помещают не эвакуировавшихся по разным причинам жителей Курской области, ранее заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала действия украинских военных «типичной практикой немецко-фашистских оккупантов» и указала на наличие прямой информации и свидетельств.

По ее словам, есть данные свидетелей, собранные представителями Российского Красного Креста в Курске.

О подобии концлагерей говорится в докладе посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, куда вошли данные, предоставленные родственниками пропавших жителей, которые обратились в Российский Красный Крест.

Помимо этого, в докладе отмечается, что в подвалы в городе Суджа для морального насилия были согнаны до 100 мирных жителей. На людей морально давили и использовали для съемок украинскими и иностранными журналистами.

ПОСЛЕ НАЧАЛА БОЕВ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ БОЛЕЕ 770 ГРАЖДАН УТРАТИЛИ СВЯЗЬ С РОДСТВЕННИКАМИ

Губернатор Курской области Алексей Смирнов рассказал, что в регионе удалось найти более 300 ранее считавшихся пропавшими без вести жителей. По его словам, в основном это пожилые люди, которые были вынуждены покинуть свои дома в спешке и потеряли документы. Однако судьба остальных пропавших без вести россиян пока неизвестна.

По данным властей, после начала боев с ВСУ на территории приграничного российского региона поступило более 770 заявлений от граждан, которые утратили связь с родственниками.

Известно, что некоторые жители региона отказываются от эвакуации. Среди них, по данным РБК, жители села Высокое, расположенного в полутора километрах от «красной зоны», где ведутся боевые действия. Точное количество оставшихся в населенном пункте мирных людей не уточняется, однако сообщается, что они стараются не выходить лишний раз на улицу.

В МИД заявляли, что с момента вторжения украинских военных в Курскую область часть мирных жителей вывезли в неизвестном направлении, а об их судьбе ничего не известно. Тем временем уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила более чем о 1100 обращениях, поступивших по вопросам защиты прав гражданского населения и военнослужащих, попавших в плен в приграничном регионе России.

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Источник — lenta.ru
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