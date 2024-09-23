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В стране и мире

На свалке нашли работу великого художника за 3,3 миллиона рублей

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В Великобритании работа великого художника Северного Возрождения, которую нашли на свалке, ушла с молотка за 3,3 миллиона рублей. Об этом сообщает BBC News.

Мэт Уинтер из британского графства Кент стал обладателем гравюры Альбрехта Дюрера, когда ему было 11 лет. По его словам, на его глазах некая женщина привезла ее на свалку. Мальчик не знал, что это такое, но его заинтересовал искусный рисунок с многочисленными мелкими деталями. Он спросил у женщины, можно ли его забрать, и та без сожаления отдала гравюру ему.

Уинтер хранил находку 13 лет и лишь тогда решил показать ее специалистам. Оказалось, что на свалку едва не попал оттиск гравюры Дюрера «Рыцарь, смерть и дьявол» с подписью художника. Оценщики считали, что за нее можно выручить до 20 тысяч фунтов стерлингов (2,5 миллиона рублей).

Уинтер решил выставить гравюру на аукцион. В ходе торгов цена лота достигла 26,5 тысячи фунтов стерлингов (3,3 миллиона рублей). В итоге оттиск достался частному коллекционеру из Германии.

Альбрехт Дюрер — немецкий живописец, рисовальщик и гравер, родившийся в конце XV века. «Рыцарь, смерть и дьявол» — одна из его самых известных работ. В Царском Селе в Санкт-Петербурге стоит бронзовая скульптура, изображающая персонажей этой гравюры.

Ранее сообщалось, что шляпу Наполеона продали на аукционе в Фонтенбло почти за два миллиона евро. Сумма стала рекордной для всей коллекции вещей, связанных с французским императором.

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Источник — lenta.ru
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