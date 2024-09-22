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В стране и мире

Россиян предупредили о подорожании туров за рубеж к Новому году

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К Новому году стоимость отдыха за границей увеличится минимум на 30 процентов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Речь идет о таких популярных направлениях, как Египет, Таиланд и Мальдивы. Так, цены на отдых в четырехвездочном отеле на Пхукете с 17 декабря будут начинаться от 250 тысяч за двоих (за пять ночей). С 29 декабря тур той же продолжительностью по этому же направлению будет стоить уже от 427 тысяч.

На Мальдивах ценник еще выше: неделя отдыха по этому направлению с 18 декабря обойдется в 336 тысяч на двоих, а ближе к празднику цены взлетят уже до 490 тысяч.

Наиболее доступным направлением эксперты назвали Египет. До 20 декабря восемь ночей по этому направлению будут стоить от 171 тысячи за двоих, а ближе к новогодней ночи — от 202 тысяч при тех же условиях.

Речь идет о ценах, установленных на сегодняшний день, уточнили эксперты. При этом каждый месяц стоимость будет увеличиваться, предупредили они.

Ранее стало известно, что лидером по количеству поездок россиян летом 2024 года стала Турция: на нее пришлось 49 процентов всех визитов из РФ. Также в тройку самых популярных стран вошли Китай и Египет. Возросла и популярность Таиланда: этим летом туристы из России посещали эту страну на 63 процента чаще.

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Источник — lenta.ru
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