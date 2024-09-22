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В стране и мире

Петербуржец расчленил возлюбленную и положил останки в бочку с кислотой

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36-летнего жителя Петербурга задержали после того, как в пластиковой бочке в его машине были найдены останки женщины. Об этом сообщается в Telegram-канале СК по городу.

Согласно показаниям бывшей жены подозреваемого, он вонзил нож в сердце 21-летней возлюбленной, а затем расчленил ее в ванной, пишет 78.ru. Чтобы избавиться от улик, мужчина положил останки сожительницы в бочку, залил кислотой и спрятал ее в собственной машине.

О произошедшем он рассказал бывшей супруге в голосовом сообщении. В нем же он угрожал сделать с ней то же самое, если она к нему не вернется.

Испуганная женщина обратилась в полицию. Сотрудники выехали на место происшествия и нашли бочку в машине, припаркованной недалеко. Петербуржца задержали в другом регионе. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали 53-летнюю женщину, расправившуюся с сожителем и расчленившую его пять лет назад. Выяснилось, что спрятать останки ей помог 49-летний брат, он также задержан.

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Источник — lenta.ru
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