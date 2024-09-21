В Госдуме прокомментировали видео с секс-работницей и депутатом в палате парламента

21.09.2024 | 12:49

Из кабинета в Госдуме, где якобы было снято видео с секс-работницей и депутатом, надо изгнать демонов. Такое мнение выразил депутат нижней палаты парламента Виталий Милонов, чьи слова приводит Telegram-канал Shot.

Ролик, о котором идет речь, распространился ранее в социальных сетях и мессенджерах. На кадрах видно, что девушка в кабинете ублажает мужчину в деловом костюме. Последний похож на 36-летнего депутата-коммуниста Дениса Парфенова.

«После этого нужно с хлоркой кабинет его вымыть, окропить святой водой, чтоб демонов изгнать вместе с Парфеновым», — сказал Милонов.

Он призвал депутата-коммуниста написать заявление о сложении полномочий и раскаяться. Между тем официального подтверждения того, что на кадрах именно Парфенов, не было. Пресс-секретарь главы КПРФ Геннадия Зюганова Александр Ющенко не смог ни опровергнуть ни подтвердить, что ролик снят в стенах Госдумы и не является фейком.

«Рыжих по миру чуть более чем до фига. Кабинетов миллионы», — приводит Shot слова Ющенко.

В апреле 2024 года Виталий Милонов предложил ввести уголовное наказание за рекламу вебкам-студий. По мнению депутата, необходимо в целом криминализировать отрасль оказания секс-услуг в интернете. С этой идеей Милонов обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву.