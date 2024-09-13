Россиянка отсудила у МВД полмиллиона рублей из-за ошибки в загранпаспорте

13.09.2024 | 17:11

Российская туристка отсудила у МВД полмиллиона рублей из-за ошибки в своем загранпаспорте и паспорте сына. Об этом сообщает РИА Новости .

Уточняется, что проблемы с документами выявили сотрудники аэропорта Кольцово в Екатеринбурге 3 января. Женщина собиралась на двухнедельный отдых в Таиланде вместе с ребенком, однако вылететь они так и не смогли. Загранпаспорта у отдыхающих изъяли.

Тогда туристка подала иск против МВД России, Минфина России и управления МВД России по ЗАТО Озерского, которое и выдало бракованные паспорта. Она потребовала выплатить ей в качестве возмещения ущерба 465 тысяч рублей, за моральный вред — 100 тысяч рублей и за расходы на представителя — 30 тысяч рублей.

Суд частично удовлетворил требования, обязав ответчиков возместить ущерб в размере 465 тысяч рублей и компенсацию морального вреда 30 тысяч рублей.

Ранее другая путешественница сломала ногу на рейсе JetBlue и подала на авиакомпанию в суд. Женщина обвинила бортпроводников в том, что те отказали ей в помощи и не принесли аптечку.