12.09.2024 | 12:24

Российская школьница решила сделать экстремальное фото и выпала из окна пятого этажа. Инцидент произошел в Москве, пишет Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, в два часа ночи подросток решила сделать необычное фото и высунулась из окна, не удержалась и сорвалась вниз, спасти ее не удалось.

Baza утверждает, что в этот момент родителей дома не было, в квартире находилась только ее сестра, которая спала.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Как пишет канал, следствие рассматривало несколько версий произошедшего и склоняется к тому, что школьница выпала случайно. Уточняется, что девочка росла в полной и благополучной семье.

Ранее в Красноярском крае женщина приревновала мужа, полезла к нему через окно и сорвалась, спасти ее также не удалось.