На выборах 2024 года ЕР показала лучший результат, чем в 2019-м

10.09.2024 | 14:20

«Единая Россия» подвела предварительные итоги выборов на совместном заседании президиума генсовета и бюро высшего совета.

Как сообщает сайт ER.ru, партия выдвинула более 36 тыс. кандидатов на 35 тыс. мандатов и во всех регионах одержала уверенную победу, в очередной раз подтвердив статус ведущей политической силы страны.

Председатель высшего совета «Единой России» Борис Грызлов назвал главным результатом кампании беспрецедентный - свыше 80% - уровень обновления.

«Мы отлично понимаем, насколько важна кадровая ротация для партии. «Бронзоветь» нам как ведущей политической силе ни в коем случае нельзя», - отметил он.

Врио секретаря генсовета Владимир Якушев остановился на итогах выборов.

«По выборам в Госдуму разыгрывались 3 мандата, «Единая Россия» их оставила за собой: Виктория Абрамченко - 75%, Олег Матыцин - 68%, Николай Шульгинов - 55%. Николай Шульгинов шел как самовыдвиженец, партия его поддерживала», - рассказал он.

Прямые выборы высших должностных лиц состоялись в 21 регионе. Победили кандидаты от ЕР. Главы 4 субъектов РФ избираются через законодательные собрания. В Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Ингушетия победили кандидаты от ЕР, еще в 2 выборы состоятся в будущем.

Выборы в законодательные собрания прошли в 13 регионах. Средний результат «Единой России» по стране - 64,6%.

«Итоговый результат - партия получила 82% мандатов, которые разыгрывались. В 2019 году у партии было 66% мандатов», - резюмировал врио секретаря генсовета.

На выборах в представительные органы административных центров «Единая Россия» получила 85% мандатов, тогда как в 2019-м - 64%.

Ключевой особенностью ЕДГ-2024 Владимир Якушев назвал победу 308 участников СВО, выдвинутых «Единой Россией». Выиграл 81% кандидатов из этой категории.

«Процент, который мы получили, беспрецедентно высок по отношению к другим партиям, также имевших в своих рядах участников спецоперации», - подчеркнул Якушев.

Помимо этого, на основных уровнях выборов выиграл 31 активист «Молодой Гвардии Единой России».

По словам Владимира Якушева, партия усилила позиции в Хабаровском крае: если в 2019 году на выборах в законодательную думу «Единая Россия» получила всего 2 мандата (6%), а в Хабаровскую городскую думу - ни одного, то в 2024-м - 28 (78%) и 34 (97%) соответственно.

«Обновление - одна из важнейших задач. Мы будем постоянно этот показатель мониторить и держать на контроле», - сказал Владимир Якушев. По его словам, партия уже начала готовиться к кампании 2026 года.