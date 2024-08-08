Роскошное поместье экс-замглавы Минобороны захотели снести

08.08.2024 | 13:04

Дом бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова захотели снести. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Роскошное поместье стоимостью два миллиарда рублей расположено в поселке Панкратово Тверской области на берегу Волги. Общая площадь участка со спа-комплексом, бассейном, домами для персонала и вертолетной площадкой с ангаром - восемь гектаров.

Уточняется, что недвижимость экс-замглавы Минобороны построена незаконно: местный госстройнадзор провел экспертизу и выявил отсутствие обращений по поводу строительства или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и разрешения на застройку участка. В связи с этим администрация Калязинского района подготовила иск на снос самостроя, в ближайшие дни его направят в суд.

Глобальные изменения в генплан застройки и правила землепользования в деревне Панкратово внесли пять лет назад. Новый проект, в соответствии с которым разрешалось застраивать водоохранную зону вдоль Волги, одобрил совет депутатов местного муниципального округа.

Замминистра обороны Тимура Иванова задержали 23 апреля. В министерстве он отвечал за вопросы строительства и капремонта военных объектов. Ему вменяют взятку в 1,185 миллиарда рублей.

Фото - кадр t.me/mash.