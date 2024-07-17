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В стране и мире

Принадлежавший россиянину Porsche конфисковали для отправки в зону СВО

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У жителя Тюмени конфисковали внедорожник Porsche для отправки в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба регионального управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП) во «ВКонтакте».

Всего судебные приставы изъяли два автомобиля. Помимо Porsche, своего транспортного средства лишился владелец авто марки Nissan. Оба мужчины были наказаны за пьяную езду.

Помимо этого, нарушителей обязали выполнять общественно-полезные работы.

Кроме того, сотрудниками органов ФССП были изъяты две бензопилы — они также будут переданы Минобороны для отправки российским бойцам в зону боевых действий.

Ранее судебные приставы отдали участникам СВО еще несколько автомобилей, конфискованных у жителей Челябинской области. Собственники машин также были признаны виновными в управлении транспортными средствами в состоянии опьянения.

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Источник — lenta.ru
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