Сетевое издание|18+|Среда|17 июл 2024|13:42
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+30oC
+31oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+29oC
+30oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Пермский людоед после выхода из колонии устроился на работу в приют для животных

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Михаил Малышев, известный в СМИ как пермский людоед, после выхода из колонии устроился на работу в приют для бездомных животных. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Еще в подростковом возрасте Малышев начал есть домашних питомцев. Однажды он приготовил суп из кошки и пытался накормить им близких, а после стал питаться собаками.

Сейчас пермский людоед ухаживает за подопечными в приюте и обещает больше их не есть. Он строит будки для псов, убирает территорию и нарезает для животных мясо. За это ему платят просроченной едой.

Малышев рассказал, что мечтает работать охранником, но и на работу в приюте не жалуется.

Пермский людоед Михаил Малышев провел 23 года в местах лишения свободы за убийства с особой жестокостью. После задержания Малышева оперативники нашли у него дома два холодильника с собачьим и человеческим мясом: с помощью подруги он заманивал жертв к себе домой, убивал и расчленял их, а потом ел. Из плоти убитых преступник готовил разные блюда, в том числе пельмени и пироги.

В 2022 году Малышев вернулся в родную Пермь. Новость о его возвращении вызвала резонанс среди местных жителей.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте