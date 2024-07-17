На водоеме под Москвой к детям подплыл голый мужчина на сапборде и сделал одно предложение

17.07.2024 | 11:55

На водохранилище Жестылево в подмосковном Дмитрове заметили голого мужчину на сапборде, который предлагал детям покататься. Об этом пишет Shot в Telegram.

По словам очевидцев, вечером 16 июля на водоеме отдыхала женщина с 13-летней дочерью и ее одноклассниками. Дети нашли на берегу бревно и решили на нем поплавать.

В этот момент к ним из кустов выплыл полностью обнаженный мужчина, который пригласил несовершеннолетних пересесть к нему на доску. Когда те отказались, сапбордист уплыл в неизвестном направлении.

По информации канала, сейчас мужчину разыскивает полиция. Со слов школьников, приставший к ним человек был уже не молод. Дети помогли составить его фоторобот.

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