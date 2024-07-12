В Госдуме указали на риск в идее выплат за приведенных в военкомат близких

12.07.2024 | 13:44

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков оценил введенную в Татарстане практику, в рамках которой приводящим близких в военкомат россиянам предлагается платить 100 тысяч рублей за каждого контрактника. В беседе с «Лентой.ру» депутат увидел риск в этой идее, пояснив, что отдельные граждане могут злоупотреблять этой возможностью.

Ранее на сайте «Герои Татарстана», где ведется набор военнослужащих по контракту, жителям региона предложили приводить друзей и близких в военкоматы за денежную выплату. Размер выплаты для тех, кто привел будущего контрактника, составляет 100 тысяч рублей.

«Это вопрос целесообразности, власть может на такие вещи расходовать деньги, лишь бы это было оформлено соответствующими постановлениями, чтобы это все было легально, это дело властей», - сказал Синельщиков.

«Можно найти способ так зарабатывать. Прослышав, что кто-то собрался идти в армию, побежали поскорее получить деньги. (...) Если это очень широко распространить на всю страну, еще и принять какие-то законы, не исключено, что люди будут на этом зарабатывать», - отметил Синельщиков.

11 июля в Госдуме прокомментировали итоги весеннего призыва, который завершится 15 июля. Замглавы оборонного комитета нижней палаты Андрей Красов сообщил, что поставленные Минобороны в части набора задачи выполняются, а итоги призывной кампании будут подведены после ее окончания.