Монах стал читать молитвы за упокой каждого врага в компьютерной игре

10.07.2024 | 11:58

Буддийский монах из Японии помолился за упокой врагов в компьютерной игре. Об этом сообщает SoraNews24.

Есимити Исида решил сыграть в игру из серии Super Mario так, чтобы не навредить ни одному противнику, но при этом спасти принцессу. Для этого он пообещал читать молитву за каждого случайно уничтоженного врага.

Исида сел играть и максимально осторожно проходил каждый уровень. Однако несколько раз он все же стал причиной смерти купа-трупа — противников Марио, напоминающих черепах. Это происходило, когда Марио получал дополнительные суперспособности. В таких случаях Исида каждый раз останавливал игру, чтобы прочесть молитву-сутру.

Есимити Исида не только монах в храме Уммондзи, но и член комедийного дуэта «Дондон», а также развлекательной буддистской группы «Намузу», в которой выступает под псевдонимом Юон Хиганда.

Ранее сообщалось, что монах, который 30 лет провел в гробу, помог ученице выиграть в лотерею. Женщина использовала цифры на гробу и получила выигрыш.