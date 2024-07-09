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В стране и мире

Россияне придумали необычный способ избавиться от ямы на дороге

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Жители Орла добились ремонта ямы на дороге необычным образом - они воткнули в нее крест. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в издании «Подъем».

Чтобы провалившийся люк быстрее починили, орловцы сначала заложили его шинами, затем положили рядом игрушечного медведя, а после этого установили крест. Вскоре после этого специалисты заасфальтировали яму.

Пользователи социальных сетей связали скорое проведение дорожных работ с тем, что «черти все-таки боятся креста», и призвали передавать его дальше - «ему работы много».

В свою очередь, в мэрии Орла журналисту издания заявили, что «инсталляция» никак не повлияла на скорость ремонта ямы. «Яму устранили еще в пятницу. Это никак не было связано с крестом, это было все по графику», - заверил представитель администрации. Дать четкий ответ на вопрос, что рабочие сделали с крестом, он не смог, однако предположил, что его «просто демонтировали».

Ранее в этот же день стало известно, что жители села в Приморском крае не дождались ремонта дороги и починили ее с помощью книг.

Фото pdmnews.ru.

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Источник — lenta.ru
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